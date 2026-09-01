Ценовая лихорадка: кто в августе взвинтил цены на авто, а кто демпингует

Корректировки цен на авто. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

По данным аналитического агентства «Автостат», опубликованным 1 сентября, в августе 2026 года ценовую политику на российском авторынке пересмотрели 11 официальных марок.

В первую половину месяца корректировки коснулись девяти брендов, причем лишь Geely провела массовое повышение, затронувшее сразу несколько моделей: кроссоверы Cityray, Coolray, Monjaro и Okavango подорожали в диапазоне от 17 до 80 тысяч рублей.

У остальных производителей изменения ограничились одной моделью. Самый значительный рост отмечен у электрического седана «Амберавто А5» — его цена взлетела на 725–750 тысяч рублей (прирост до 27,8%). Также заметно подорожали электрокроссовер Evolute i-Joy (+150 тыс. руб.), модель SF1 от Sollers (+100 тыс. руб.), а также отдельные версии Hongqi, Tenet, Jaecoo и Jeland. Единственным брендом, который в начале месяца пошел на снижение цен, стал BAIC — седан U5 Plus подешевел на 380–410 тысяч рублей (до -16,5%).

Во второй половине августа изменения зафиксированы уже у четырех марок: Belgee, Geely, Haval и Jaecoo. Geely вновь подняла стоимость Cityray, Coolray и Okavango, но теперь на 15 тысяч рублей. Jaecoo, напротив, пошла на понижение, урезав цены на кроссовер J8 в отдельных комплектациях на 100–200 тысяч рублей. Belgee прибавила по 30 тысяч к ценам на седан S50 и кроссовер X70, а Haval поднял прайсы на модели H3, Jolion и M6 на 50 тысяч рублей.

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