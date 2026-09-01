Классика вне времени: пятилетние «японцы» и «корейцы» остаются королями вторички

Среди японских марок безусловное лидерство удерживают седан Toyota Camry в кузове XV70 Фото: Википедия.

В 2026 году российские покупатели автомобилей с пробегом по-прежнему отдают предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя иномаркам японского и корейского происхождения.

Специалисты платформы «Авто.ру» по запросу Autonews.ru проанализировали поисковую активность пользователей за январь–июль и определили наиболее востребованные модели в обеих категориях.

Среди японских марок безусловное лидерство удерживают седан Toyota Camry в кузове XV70 (средняя цена — 3,32 млн рублей) и кроссовер RAV4 XA50 (3,66 млн). Не теряют популярности и рамные внедорожники: Land Cruiser Prado 150 оценивается в 6,86 млн, а флагманский Land Cruiser 300 — в 11,1 млн. Пятёрку замыкает Mitsubishi Outlander III со средним ценником 2,63 млн.

В корейском сегменте первое место занимает Kia K5 III (2,62 млн), за ней следуют более доступные модели — Kia Rio IV и Hyundai Solaris II (1,62 и 1,56 млн соответственно). Также в топ-5 вошли кроссоверы Santa Fe IV (3,81 млн) и Tucson IV (3,18 млн).

Аналитики отмечают, что вкусы покупателей на вторичном рынке меняются довольно медленно, поэтому в лидерах стабильно оказываются знакомые и надежные модели. Однако их доступность неуклонно снижается: средняя цена пятилетней иномарки (без учета китайских брендов) в этом году достигла 5 миллионов рублей, что на 16 % выше прошлогоднего показателя. Рост цен, как поясняют эксперты, лишь подогревает интерес к проверенной классике, но одновременно заставляет покупателей более пристально следить за своим бюджетом.

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