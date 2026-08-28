Самый крупный в истории Renault: в РФ доступен «родственник Geely» от французов

Кроссоверы Renault Filante доступны для заказа в РФ. Фото: пресс-служба французского бренда

Французский автопроизводитель Renault пополнил свою гамму новым гибридным кроссовером Filante, построенным на модульной платформе CMA, разработанной совместно шведской Volvo и китайской Geely. Как поясняется в официальном сообщении пресс-службы бренда, данная модель стала самым габаритным серийным автомобилем в истории марки.

Для модели предусмотрена единственная силовая установка. В ее основе лежит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 150 лошадиных сил и 250 Н·м крутящего момента. В паре с ним работают два электродвигателя: один мощностью 100 кВт (136 л.с., 320 Н·м), второй — 60 кВт (82 л.с., 180 Н·м). Совокупная отдача системы достигает 250 л.с. и 565 Н·м крутящего момента.

Такие машины поставляют и в РФ. Одна из владивостокских логистических компаний установила стартовую цену на уровне 3,15 миллиона рублей — за эти деньги покупатель получает максимальную комплектацию, которая включает кожаные ковшеобразные сиденья, крупный экран мультимедиа, камеру кругового обзора и панорамную крышу.

При этом у другого продавца из Владивостока аналогичная машина предлагается в матово-черном цвете кузова и со светлым интерьером, однако стоимость там составляет уже 5,15 миллиона рублей.

Флагманский кроссовер Geely Monjaro, использующий ту же платформу, официально продается на российском рынке и сопровождается заводской гарантией. При этом его цена лишь незначительно превышает стоимость Renault Filante, а благодаря проводимым акциям и специальным предложениям он порой оказывается даже доступнее.

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