Депутаты добиваются единого раздела об эвакуации на «Госуслугах»: зачем это надо

В ГД предложили указывать на «Госуслугах» данные об эвакуации автомобиля. Proshkin Aleksandr / Shutterstock.com / Fotodom.

Парламентская фракция «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направила официальное обращение на имя главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева. В письме, которое оказалось в распоряжении ТАСС, содержится инициатива по интеграции в портал «Госуслуги» информации о принудительной эвакуации транспортных средств.

Авторы обращения обратили внимание на существующую проблему: после перемещения автомобиля на штрафстоянку водители вынуждены разыскивать сведения о своей машине отдельно от уведомлений о нарушении правил парковки.

Им требуется проверять сам факт эвакуации, уточнять адрес специализированной стоянки, знакомиться с порядком возврата автомобиля и лишь после этого искать информацию об административном штрафе и производить его оплату. При этом все данные, касающиеся одного события — неправильной парковки и последующего задержания автомобиля, — зачастую оказываются разрозненными и распределёнными между несколькими региональными системами, мобильными приложениями и ведомственными сервисами.

В связи с этим депутаты предлагают создать в приложении «Госуслуги Авто» единый раздел «Штрафы и эвакуации» или же расширить функционал уже существующего раздела штрафов таким образом, чтобы после идентификации автомобиля пользователю отображалась вся связанная с ним информация о задержании.

В карточке эвакуации, по мнению инициаторов, должна отражаться следующая информация: точные дата и время перемещения автомобиля, основание для задержания, наименование органа, принявшего решение, адрес и контактные данные специализированной стоянки, порядок получения разрешения на возврат транспортного средства, размер начислений за перемещение и хранение, а также статус оплаты и доступные способы обжалования.

Парламентарии убеждены, что объединение всех этих сведений в одном месте позволит водителю сразу после появления информации об эвакуации оперативно определить местонахождение своего автомобиля, узнать алгоритм необходимых действий и получить полную картину о всех платежах, связанных с конкретным событием. Со стороны государственных органов, как подчёркивается в обращении, внедрение единого формата обмена данными позволит сократить количество справочных запросов от граждан и создать более последовательный и прозрачный цифровой маршрут при задержании транспортного средства.

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