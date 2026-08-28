Китайские авто лидируют по росту цен на ОСАГО: список самых затратных моделей

«Сравни»: средняя цена ОСАГО для китайских авто за год выросла на 27%. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

По данным аналитиков финансового маркетплейса «Сравни», которые были опубликованы «Известиями», в июле 2026 года средняя цена полиса ОСАГО для владельцев китайских автомобилей достигла 8310 рублей. Этот показатель оказался на 27% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в целом стоимость страховки для машин из КНР практически не отличается от расценок для иномарок других стран — там средний чек составил 8030 рублей.

Среди всех китайских моделей наибольшим спросом при оформлении страховки пользовался Haval Jolion: его владельцы в среднем платили за полис 8540 рублей. В тройку лидеров по количеству обращений также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (средняя цена — 7754 рубля) и Omoda C5 (8427 рублей). Десятку наиболее часто страхуемых моделей замкнули Geely Monjaro (9182 рубля), Geely Coolray (9168 рублей), Chery Tiggo 4 (8184 рубля), Geely Atlas (7800 рублей), Haval F7 (7866 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (7928 рублей) и Haval M6 (7199 рублей).

В компании обратили внимание, что самыми затратными для страхования среди перечисленных оказались Geely Monjaro и Geely Coolray. В случае с Monjaro одной из ключевых причин названа высокая мощность силового агрегата — этот кроссовер входит в число наиболее производительных бензиновых моделей марки, доступных на российском рынке. Что касается Coolray, то более высокая стоимость полиса, вероятно, объясняется совокупностью различных факторов, включая статистику аварийности и страховой профиль типичных владельцев данной модели.

Эксперты также отметили, что разброс цен на ОСАГО среди различных китайских брендов может быть весьма существенным. В июле самыми дорогими оказались полисы для Changan Uni-V, средняя стоимость которых достигла 11,7 тысячи рублей. За ними следуют LiXiang L7 (11 тысяч рублей), Changan Uni-T (10,5 тысячи), Omoda S5 (9822 рубля) и Jetour X70 Plus (9780 рублей). При этом аналитики подчеркнули, что высокая цена полиса далеко не всегда связана с техническими характеристиками автомобиля — на неё влияют возраст и стаж водителя, а также его страховая история.

Наиболее доступные тарифы были зафиксированы для подержанных машин, снятых с производства в России более десяти лет назад. Здесь лидируют модели Great Wall: ОСАГО для Hover обходилось в среднем в 6175 рублей, для Hover H3 — в 6526 рублей, для Hover H5 — в 6625 рублей. Также в пятерку самых бюджетных вариантов вошли Chery Amulet (6214 рублей) и Geely MK (6770 рублей). Как уточнили в «Сравни», доля безаварийных водителей среди владельцев китайских автомобилей в июле 2026 года составила порядка 89%.

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