Продажи «Москвича 5» остановлены: раскрыта причина решения

Автостат Инфо: в июле в РФ не зарегистрировали ни одного кроссовера «Москвич 5». Фото пресс-служба бренда

По итогам июля 2026 года в России не было зафиксировано ни одной постановки на учет кроссовера «Москвич 5». Данный факт, как отметил Telegram-канал «Китайские автомобили», позволяет предположить, что реализация модели фактически прекращена. О завершении проекта еще в марте сообщала Светлана Новицкая, менеджер по продукту и потребительским свойствам АО МАЗ «Москвич».

Согласно статистике аналитического агентства «Автостат Инфо», в период с января по июль 2026 года на учёт было поставлено 173 экземпляра «Москвича 5». За весь 2025 год зарегистрировали 143 автомобиля этой модели. Таким образом, суммарный тираж за два указанных периода составил 316 машин.

Ранее в беседе с «Российской газетой» Светлана Новицкая пояснила причины сворачивания проекта. По ее словам, компания провела тестирование модели и пришла к выводу, что её потребительские характеристики не соответствуют ожиданиям производителя. В результате было принято решение закрыть проект, а все выпущенные автомобили останутся в том объёме, в котором были произведены.

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