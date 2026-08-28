Опубликован топ продаж машин глобальных брендов в России: в лидерах Nissan и Volkswagen китайской сборки

Целиков: 65,7% продаж глобальных автобрендов пришлось на собранные в КНР. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

По итогам первых семи месяцев 2026 года на российском рынке было зарегистрировано 101,3 тысячи новых автомобилей глобальных брендов. Как сообщил в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков, почти 67 тысяч из них — около 65,7% от общего объема продаж в данной категории — были произведены в Китае.

В аналитическую выборку вошли марки, чьи продажи в России за рассматриваемый период превысили отметку в 3 тысячи единиц. Абсолютным лидером по доле китайской сборки стал Nissan: из 4276 новых машин, реализованных за семь месяцев, 97% были изготовлены в КНР.

Вторую позицию занял Volkswagen с показателем 96% китайской сборки от 6059 проданных автомобилей. Замыкает тройку лидеров Skoda — 95% из 3130 реализованных машин пришлись на экземпляры, собранные в Китае.

Далее следует Mazda с результатом 94% — за семь месяцев в России продано 14 821 автомобиль марки. Пятое место досталось Toyota, которая одновременно показала и наибольший абсолютный объtм продаж среди всех брендов в перечне: из 20 356 машин 89% имели китайское происхождение.

У Audi доля автомобилей, поступивших из КНР, достигла 85% — всего было реализовано 7135 единиц. Далее расположились Kia (66%), Hyundai (46%), BMW (44%) и Honda (42%).

Резко выделяется на этом фоне Mercedes-Benz. Из 6059 автомобилей марки, проданных в России, китайскую прописку имели лишь 5% — это минимальный показатель среди всех представленных брендов.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.