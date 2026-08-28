Hyundai выпустит около 100 новых машин к 2030 году: 18 моделей держат в секрете

Хенде готовит экспансию. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom.

В ходе традиционного «Дня инвестора» руководство компании Hyundai обнародовало масштабные планы по развитию модельного ряда, сообщает "За рулем". К 2030 году марка намерена представить около 100 новых автомобилей, причем 18 из них пока не раскрываются, а семь должны дебютировать в ближайшие полтора года.

Согласно опубликованной стратегии, для индийского рынка готовится модель начального А-сегмента. Европейским покупателям адресованы два кроссовера В-класса, которые также будут доступны на глобальном уровне. Для Китая разработаны электрический автомобиль и версия с гибридной установкой EREV, причем обе новинки планируется показать в 2027 году.

Технология EREV становится для южнокорейского бренда одним из ключевых приоритетов. Первой моделью, которая получит такую силовую установку, станет Santa Fe — ее премьера запланирована на начало следующего года. Следом аналогичная система появится на кроссовере премиального бренда Genesis, для которого новый гибрид обеспечит около 1030 километров автономного хода — рекордный показатель в линейке.

Компания намерена самостоятельно выпускать аккумуляторы для машин с технологией EREV. Эти батареи отличаются повышенной мощностью, поддерживают быструю зарядку и на 30% дешевле в производстве по сравнению с никелевыми аналогами. Кроме того, новые источники энергии оснастят специальной системой, предотвращающей распространение тепла в случае возгорания.

Не обошли вниманием и высокопроизводительное подразделение N: запланировано расширение его модельного ряда. Более того, между серийными автомобилями и полноценными «заряженными» версиями N появится промежуточное семейство, которое унаследует мощные двигатели от N, но без трековых настроек. Впрочем, название и состав новой линейки пока держатся в секрете.

В рамках долгосрочной стратегии к 2030 году Hyundai рассчитывает заполнить существующие пробелы в продуктовой гамме, выпустив легкие коммерческие автомобили, рамные внедорожники и среднеразмерный пикап. Два последних типа транспортных средств ориентированы преимущественно на американский рынок.

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