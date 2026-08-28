Удар по бюджету: топ кроссоверов, которые не прощают экономии на топливе

Топ-6 кроссоверов, которые боятся плохого топлива. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Специалисты портала «Авто.ру» изучили российский автомобильный рынок и составили перечень популярных кроссоверов с бензиновыми силовыми установками, которые отличаются повышенной требовательностью к качеству горючего. Даже при относительно небольших пробегах использование некачественного топлива может обернуться для владельцев серьезными техническими проблемами.

Открывает рейтинг компактный Kia Seltos, который в своей топ-версии оборудован 1,6-литровым турбодвигателем G4FJ мощностью 177 лошадиных сил. Агрегат способен разогнать автомобиль до сотни менее чем за 9 секунд, но столь высокая производительность имеет обратную сторону — повышенную чувствительность к качеству топлива. Двигатель, оснащенный турбонаддувом и системой непосредственного впрыска GDI, особенно подвержен детонации при заправке низкосортным бензином. Это чревато разрушением поршней и другими серьёзными повреждениями. При этом замена такого мотора на вторичном рынке обойдётся владельцу минимум в 400 тысяч рублей.

Первое поколение Volkswagen Tiguan с 1,4-литровым мотором EA111 стало наглядным примером того, как экономия на топливе способна быстро привести к капитальному ремонту. Использование низкокачественного бензина ведёт к потере эластичности двигателя, снижению его отзывчивости и ускоренному износу деталей. Средняя стоимость восстановительного ремонта такого агрегата оценивается в 500 тысяч рублей.

После рестайлинга Hyundai Tucson и его родственник Kia Sportage получили 2,4-литровый атмосферный двигатель G4KJ мощностью 184 л.с. с непосредственным впрыском GDI. Эти моторы оказались более требовательными к качеству бензина по сравнению с базовыми двухлитровыми версиями. При использовании низкооктанового или загрязненного топлива возрастает риск детонации, износа шатунных вкладышей, а также усиливается образование нагара и закоксовывание маслосъемных колец.

Exeed TXL оснащается форсированным вариантом турбомотора Acteco SQRF4J16, развивающим 186 л.с. Прибавка в мощности была достигнута за счет высокой степени форсировки, а это, в свою очередь, предъявляет строгие требования к топливу. Заправка низкосортным бензином увеличивает вероятность детонации, что может привести к повреждению поршневой группы.

Замыкает список популярная в России Mazda CX-5 второго поколения, которая оснащается бензиновыми моторами Skyactiv-G мощностью 150 и 194 л.с. Эти двигатели отличаются высокой степенью сжатия, а значит, для их стабильной работы необходимо максимально стабильное сгорание топливно-воздушной смеси, что невозможно при использовании бензина с низким октановым числом либо большим количеством примесей. Любая попытка сэкономить на топливе незамедлительно даёт ответную реакцию — появляются задиры в цилиндрах, возникает «масложор», и итогом становится вынужденный визит к мотористу для капитального ремонта.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.