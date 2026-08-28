Жаркий тест: Geely проверила свой гибрид Galaxy M9 при 70 градусах на солнце

Гибридный кроссовер Geely Galaxy M9 прошел испытание жарой. Фотo: www.geely-motors.com

Китайский автопроизводитель Geely раскрыл детали очередного этапа испытаний силового агрегата своего флагманского гибридного кроссовера Galaxy M9.

Тестирование проходило в экстремальных климатических условиях — в районе пустыни Такла-Макан, известной как один из самых жарких регионов Китая, сообщает пресс-служба китайского автомобильного гиганта. В этом месте температура воздуха поднимается до 50 градусов по Цельсию, а поверхность почвы может прогреваться до 70 градусов.

В рамках испытаний инженеры оценивали способность силовой установки выдерживать высокие температуры и проверяли работоспособность системы охлаждения. Особое внимание уделялось функционированию блока управления компонентами агрегата, в котором, как утверждает производитель, применяются алгоритмы искусственного интеллекта.

Galaxy M9 — это флагманская модель в линейке Geely Galaxy, длина которой достигает 5,2 метра, а колесная база — 3,03 метра. На внутреннем рынке Китая автомобиль доступен с несколькими вариантами гибридных установок, построенных на базе 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания, развивающих мощность от 245 до 870 лошадиных сил.

Ожидается, что модель появится и на российском рынке.

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