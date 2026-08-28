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Авто28 августа 2026 11:24

Жаркий тест: Geely проверила свой гибрид Galaxy M9 при 70 градусах на солнце

Гибридный кроссовер Geely Galaxy M9 официально прошел испытание жарой
Илья МАСЮК
Гибридный кроссовер Geely Galaxy M9 прошел испытание жарой. Фотo: www.geely-motors.com

Гибридный кроссовер Geely Galaxy M9 прошел испытание жарой. Фотo: www.geely-motors.com

Китайский автопроизводитель Geely раскрыл детали очередного этапа испытаний силового агрегата своего флагманского гибридного кроссовера Galaxy M9.

Тестирование проходило в экстремальных климатических условиях — в районе пустыни Такла-Макан, известной как один из самых жарких регионов Китая, сообщает пресс-служба китайского автомобильного гиганта. В этом месте температура воздуха поднимается до 50 градусов по Цельсию, а поверхность почвы может прогреваться до 70 градусов.

В рамках испытаний инженеры оценивали способность силовой установки выдерживать высокие температуры и проверяли работоспособность системы охлаждения. Особое внимание уделялось функционированию блока управления компонентами агрегата, в котором, как утверждает производитель, применяются алгоритмы искусственного интеллекта.

Galaxy M9 — это флагманская модель в линейке Geely Galaxy, длина которой достигает 5,2 метра, а колесная база — 3,03 метра. На внутреннем рынке Китая автомобиль доступен с несколькими вариантами гибридных установок, построенных на базе 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания, развивающих мощность от 245 до 870 лошадиных сил.

Ожидается, что модель появится и на российском рынке.

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