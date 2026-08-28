Продажи Tenet Plus L6 стартуют в России в сентябре: пока доступны две модификации

Продажи кроссовера Tenet Plus L6 начнутся в сентябре. Фото: tenet.ru

Новый кроссовер Tenet Plus L6 на начальном этапе выхода на отечественный рынок будет предлагаться в двух вариантах оснащения — «Элегант» и «Ультра», сообщили в пресс-службе. Обе модификации получат переднеприводную трансмиссию, 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил и шестиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

Ожидается, что до завершения 2026 года модельный ряд пополнится полноприводной версией. Она будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. с максимальным крутящим моментом 270 Н·м. В паре с этим двигателем будет работать семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

Реализация кроссовера Tenet Plus L6 начнется в первой декаде сентября 2026 года. Стоимость автомобиля будет обнародована позднее.

Ранее озвучивались планы по старту продаж моделей Tenet Plus L4 и L6 в России в конце августа. Кроме того, в 2027 году линейка Tenet Plus пополнится автомобилем с последовательной гибридной силовой установкой типа REEV, которая обеспечит увеличенный запас хода.

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