Продажи Toyota падают шестой месяц подряд: почему так происходит

Продажи Тойота вновь падают. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Продажи японского автоконцерна Toyota снижаются уже шестой месяц кряду. Основными причинами называются ослабление потребительского спроса в Китае и рост цен на бензин, сообщает Bloomberg.

Согласно официальному заявлению компании, в июле объем мировых продаж сократился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 912 683 автомобиля. Производственные показатели также ухудшились: выпуск снизился на 1,4% до 934 953 машин.

Аналитики Bloomberg связывают падение с рядом факторов. Обострение конкуренции со стороны китайских автопроизводителей вытесняет импортеров с местного рынка, а нестабильная ситуация на Ближнем Востоке нарушила ключевые логистические маршруты и спровоцировала скачок нефтяных цен. Все это оказывает серьезное давление на мировых производителей, и даже Toyota вынуждена сдавать позиции в Китае.

По данным агентства, в июле продажи автомобилей марок Toyota и Lexus в Китае уменьшились на 24% по сравнению с июлем прошлого года. На Ближнем Востоке падение оказалось ещё более значительным — почти 45%.

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