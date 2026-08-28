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Авто28 августа 2026 14:38

Короли вторички: рейтинг самых востребованных шестилетних авто

«Автостат» перечислил шестилетние бестселлеры вторичного рынка авто в РФ
Илья МАСЮК
Названы шестилетние бестселлеры вторичного рынка автомобилей в России. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Названы шестилетние бестселлеры вторичного рынка автомобилей в России. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» проанализировали предложения о продаже легковых автомобилей, находящихся в возрасте шести лет, и на основе полученных данных составили рейтинг наиболее востребованных марок по итогам июля 2026 года.

Безусловным лидером оказалась отечественная Lada, на долю которой пришлось 12,5% от общего количества объявлений. Следом за ней с небольшим отставанием расположилась корейская Kia, занявшая вторую позицию (11,9%). Тройку лидеров замкнула японская Toyota, представленная в 11,2% публикаций.

Среди машин премиального сегмента пальму первенства удерживают немецкие BMW, оказавшиеся на четвертой строчке с показателем 8,9%. Замыкает пятерку еще один представитель Кореи — Hyundai.

В десятку наиболее востребованных марок также вошли: Volkswagen (5,8%), Mercedes-Benz (5,7%), Skoda (3,7%), Renault (3,6%) и Honda (3,1%).

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.