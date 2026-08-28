Двери-бабочки и усиленный кузов: Mazda готовит революцию для нового родстера

Mazda Roadster. Фото: mazdausa.com

Японская компания Mazda подала в патентное ведомство сразу две заявки, в которых описывается конструкция необычного двухместного автомобиля с открытым верхом.

Как сообщает пресс-служба, на чертежах изображена модель с продольным расположением двигателя в передней части и задним приводом. Хотя название машины в документах не упоминается, представленная компоновка позволяет предположить, что речь идет о следующем поколении культового родстера Mazda Roadster (известного на внешних рынках как Miata или MX-5).

Особое внимание в патентах уделено системе фиксации подъемных дверей. Согласно описанию, откидная боковая дверь сначала выдвигается наружу, а затем поднимается вверх — в отличие от классической передней двери с боковым открыванием на петлях. Такой механизм напоминает двери типа «крылья бабочки», которые чаще встречаются на суперкарах, чем на автомобилях этого класса. Стоит отметить, что ранее Mazda не применяла подобные подъемные двери на своих серийных моделях, если не считать Autozam AZ-1 — двухместное спортивное купе, разработанное и произведённое Suzuki, но реализованное под отдельным брендом Mazda.

Двери-бабочки Mazda. Фото: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Однако в данной заявке примечательна не только конструкция дверей. Патенты описывают серьезное усиление жесткости кузова: опорные элементы дверей соединены с зонами крепления передней подвески посредством специальных усиливающих деталей. Такая схема, по замыслу инженеров, должна распределять нагрузки между передней частью и салоном, одновременно снижая общую массу автомобиля.

Другой патентный документ детализирует систему перераспределения энергии при лобовом столкновении — нагрузка передается на заднюю часть кузова, а именно от зоны между моторным отсеком и салоном на боковые пороги. Это должно минимизировать деформацию пассажирского пространства в аварийной ситуации.

Что касается силовой установки, то из представленных материалов неясно, идет ли речь о традиционном двигателе внутреннего сгорания или о роторном моторе, на который Mazda также недавно подала отдельную патентную заявку.

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