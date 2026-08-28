Ремонт электрокара сильно дешевле: специалисты сравнили траты на гибриды и ДВС

Обслуживание электрокара в России оказалось на 71% дешевле гибрида. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom.

По итогам семи месяцев 2026 года средняя стоимость ремонта и технического обслуживания популярных гибридных автомобилей увеличилась на 9% в годовом выражении и достигла 8447 рублей.

В то же время средний чек для электромобилей оказался почти в 2,7 раза ниже — 4945 рублей, а его рост составил лишь 7%. Такие данные приводятся в совместном исследовании экспертов платформы «Авто.ру Бизнес» и аналитического отдела сети автосервисов Fit Service. С результатами ознакомились «Известия».

При этом специалисты отмечают, что автомобили с классическими бензиновыми и дизельными двигателями дорожают в обслуживании быстрее. В среднем по сети без разбивки по маркам и моделям чек за один визит вырос на 12% — до 13,2 тысячи рублей. Таким образом, обслуживание электромобиля обходится почти втрое дешевле по сравнению со средним показателем по всем автомобилям.

Столь значительная разница объясняется как конструктивными особенностями машин, так и возрастом автопарка. В электромобилях отсутствует двигатель внутреннего сгорания, а значит, владельцам не нужно регулярно менять моторное масло и фильтры, обслуживать топливную систему и выполнять сопутствующие работы.

Как пояснил директор по развитию международной франчайзинговой сети Fit Service Александр Гараньков, гибриды устроены сложнее — в них сочетаются электрический и бензиновый контуры, что требует поддержки обоих узлов. Кроме того, он отметил, что альтернативный транспорт в России преимущественно представлен относительно новыми машинами с небольшим пробегом, тогда как средний возраст всего автопарка уже превышает 15 лет. Фактически сравнение проводится между расходами на новые электромобили и гибриды и затратами на содержание более старых автомобилей с традиционными двигателями.

Исследование также показало, что за январь—июль 2026 года число обращений на станции техобслуживания для популярных моделей электрокаров увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время владельцы гибридов стали посещать сервисы на 4% реже. Совокупно за семь месяцев гибридные и электрические автомобили сформировали более 10 тысяч визитов.

Среди гибридов наиболее заметный рост обращений продемонстрировали Honda Freed II (+46%), Lixiang L7 (+49%), Lixiang L9 (+53%) и Voyah Free (+88%). В группе электромобилей лидерами по темпам прироста стали Zeekr 001 (+51%), BMW i3 (I01) (+60%) и Evolute i Pro (+67%).

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.