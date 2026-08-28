Российский рынок премиальных авто с пробегом просел: все детали

Рынок люксовых машин в РФ просел. Andrey 69 / Shutterstock.com / Fotodom.

По данным аналитического агентства «Автостат», в июле 2026 года жители России приобрели 219 автомобилей премиум-класса с пробегом, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В марочном рейтинге уверенную победу одержала Bentley, а среди моделей вне конкуренции оказалось купе Continental GT.

Среди брендов первое место досталось Bentley — за месяц было перепродано 71 автомобиль этой марки. На втором месте расположилась Rolls-Royce: россияне приобрели 57 подержанных машин британской марки. Третью строчку поделили Lamborghini и Maserati — у каждой по 31 экземпляру. Далее следуют Ferrari (22 автомобиля) и Aston Martin (7 машин).

В модельном зачете первенство также осталось за Bentley Continental GT — в июле купили 35 таких авто. Вторую позицию занял кроссовер Lamborghini Urus (22 единицы), а третью — Rolls-Royce Cullinan (19 машин). В пятёрку также вошли Bentley Bentayga (16 перепродаж) и Bentley Continental Flying Spur (14 единиц).

Июльское падение произошло после небольшого подъема, зафиксированного в мае (+2,1%). В «Автостате» отметили нестабильную динамику сегмента в течение года: рост чередовался со спадом почти каждый месяц (январь, март, май — рост; февраль, апрель, июнь — снижение). По итогам семи месяцев 2026 года россияне купили 1459 подержанных люксовых автомобилей, что на 2,3% меньше, чем в январе—июле 2025-го.

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