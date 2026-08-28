Электрокары бьют антирекорды по «тоталу»: восстановление экономически невыгодно

Электрокары часто бьют в "тотал". Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Как заявил вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов в беседе с «Известиями», электромобили демонстрируют значительно более высокую предрасположенность к признанию тотально погибшими после серьезных повреждений по сравнению с автомобилями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания.

По его словам, частота таких случаев среди электрокаров почти вдвое выше, что объясняется экономической нецелесообразностью восстановления машин после крупных аварий из-за дороговизны ремонта и замены компонентов.

При этом в повседневной эксплуатации структура страховых случаев для «зеленых» автомобилей остается стандартной: это ДТП, парковочные повреждения, угоны, воздействие стихии и прочие типичные риски.

Демидов отметил, что частота страховых событий у электромобилей и машин с ДВС примерно одинакова, однако средний размер убытка по электрокарам значительно выше — прежде всего из-за большей стоимости самих транспортных средств.

Эксперт рекомендовал владельцам электромобилей при оформлении КАСКО уделять особое внимание таким дополнительным рискам, как повреждение или возгорание тяговой батареи, а также условиям эвакуации в случае полной разрядки аккумулятора.

В «Ренессанс страховании» также сообщили о значительном росте интереса к страхованию таких машин: за первое полугодие 2026 года количество оформленных полисов каско для электромобилей и гибридов выросло на 193% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём собранных премий увеличился на 211%.

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