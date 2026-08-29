Новый электрический кроссовер VW: стартовал предзаказ

Новый электрокроссвер Фольксваген. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

В Китае совместное предприятие FAW Volkswagen объявило о старте приема предварительных заказов на свою новую электрическую модель — кроссовер ID Aura T6.

Автомобиль предложат покупателям исключительно в переднеприводной версии, причем на выбор будут доступны четыре комплектации. Начальная стоимость новинки установлена на отметке 135 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн рублей, тогда как верхняя планка цены достигает 169 900 юаней (около 2,17 млн рублей).

Габариты модели составляют 4811 мм в длину, 1879 мм в ширину и 1648 мм в высоту, а расстояние между осями равно 2836 мм. Кроссовер оснащается колесными дисками двух диаметров — 19 и 20 дюймов. .

Как сообщает портал CarNewsChina, на текущий момент для ID Aura T6 заявлен единственный электромотор мощностью 231 лошадиная сила. При этом покупателям предложат два варианта тяговых батарей — емкостью 59,9 и 77,5 кВт⋅ч. Младшая версия с аккумулятором на 59,9 кВт⋅ч способна проехать без подзарядки до 540 километров, тогда как более дорогие модификации с батареей на 77,5 кВт⋅ч обеспечивают запас хода до 660 километров.

В салоне установлены три экрана: виртуальная приборная панель диагональю 10,25 дюйма, центральный тачскрин на 15,6 дюйма и проекционный дисплей с диагональю 25,8 дюйма. Аудиосистема включает до 18 динамиков с поддержкой объемного звучания Dolby Atmos, а передние кресла оснащены функцией массажа. В перечне водительских ассистентов присутствует система автоматической парковки, способная самостоятельно обнаруживать свободные места на многоуровневых паркингах.

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