Бразильский ответ Fiat Strada: Volkswagen презентовал новый компактный кроссовер

Новый компактный пикап Volkswagen Tukan. Фото: volkswagen-russia.ru

Компания Volkswagen провела официальную презентацию своего нового компактного пикапа Tukan на бразильском рынке.

Эта модель придет на смену легендарному Saveiro, который выпускался на протяжении многих лет. Новинка была полностью спроектирована и производится на местном заводе, расположенном в штате Парана, и ее главным конкурентом станет Fiat Strada — лидер в своем сегменте.

Покупателям предложат две модификации кузова: практичный вариант с одной кабиной, ориентированный на коммерческое использование, и более просторную двухкабинную версию, которая подойдет для семейных поездок.

Фото: volkswagen-russia.ru

Дизайн Tukan выполнен в стилистике современных кроссоверов немецкого бренда. Среди характерных черт — острые светодиодные фары, перекликающиеся с европейской моделью Tiguan, массивный чёрный бампер, выраженные колёсные арки и вертикальные задние фонари. Начальная комплектация Robust выдержана в утилитарном ключе, тогда как топ-версия Extreme получила ярко-жёлтую окраску кузова, тёмные легкосплавные диски и спортивную дугу на крыше.

Две версии Volkswagen Tukan — Robust и Extreme. Фото: volkswagen-russia.ru

Технической базой послужила адаптированная платформа MQB, которая используется в субкомпактном T-Cross, однако заднюю часть оснастили рессорной подвеской для увеличения грузоподъемности. Силовая линейка включает 1,5-литровый турбодвигатель с мягкой гибридной системой, а также традиционные версии, работающие на обычном топливе. По заверению разработчиков, прототипы прошли свыше двух миллионов километров испытаний, что подтвердило высокую надежность конструкции.

Серийный выпуск уже начался, а первые автомобили поступят к дилерам в первой половине 2027 года. В число прямых конкурентов новинки входят Fiat Strada и Chevrolet Montana — именно на этот сегмент и ориентирован Tukan, появление которого обещает сделать рынок компактных пикапов ещё более насыщенным.

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