Рывок гибридов в России: осенью их доля на авторынке может обновить рекорд

Глава "Автостата" прогнозирует обновление рекорда продаж новых гибридных авто. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в интервью ТАСС поделился прогнозом относительно динамики продаж гибридных автомобилей в России.

По его оценке, в отдельные месяцы осени или в декабре 2026 года доля таких машин может вплотную приблизиться к 10% от общего объема рынка и даже превысить этот порог, что станет новым историческим максимумом. Эксперт уточнил, что столь значительный скачок возможен при условии поступления в продажу массовых моделей в данном сегменте.

Целиков обратил внимание, что июль уже отметился рекордными показателями по подключаемым гибридам (то есть моделям с возможностью зарядки от внешней сети). Тем не менее, в первой половине августа их доля несколько сократилась, поскольку, по словам главы агентства, наиболее привлекательные предложения были быстро раскуплены покупателями.

Специалист добавил, что тренд на рост популярности гибридов и электромобилей сохраняется, однако наличие таких машин у дилеров остается ограниченным.

По итогам всего 2026 года Целиков ожидает, что доля гибридных автомобилей может составить 7–8%, тогда как с начала года этот показатель держится на уровне 5%.

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