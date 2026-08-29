В России запущено производство турбокомпрессоров: раскрыты планы развития

Россия запустила производство турбокомпрессоров. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

В подмосковном Протвино состоялся запуск нового производственного корпуса, построенного для выпуска турбокомпрессоров, сообщает пресс-служба предприятия.

Предприятие охватывает полный технологический цикл — от газодинамического проектирования до финальных испытаний на стендах, разработанных собственными силами компании.

Строительно-монтажные работы и оснащение объекта велись с ноября 2023 года. Финансирование проекта осуществлялось с использованием льготного займа от Фонда развития промышленности в размере 1,2 млрд рублей, при этом общий объем вложений достиг 1,8 млрд рублей. После выхода на проектные мощности предприятие сможет увеличить ежегодный объем производства турбокомпрессоров почти вдвое — с 46 до 90 тысяч штук.

Продукция ориентирована на двигатели легкого коммерческого транспорта, грузовиков и сельскохозяйственной техники. В числе ключевых клиентов — «Автодизель» (Ярославский моторный завод), «Тутаевский моторный завод» (входит в структуру КАМАЗа), «Трансмашхолдинг» и Минский моторный завод.

На текущий момент компания поставляет комплектующие исключительно для производителей дизельных силовых агрегатов, однако в перспективе планируется освоение выпуска турбокомпрессоров и для бензиновых двигателей.

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