Осень близко: узлы, которые подведут при отсутствии внимания к ним

Узлы, которые могут подвести осенью. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

С приближением осени и дождливого сезона, а затем и зимы, автовладельцам стоит заранее позаботиться о своих машинах, пока стоят тёплые деньки. Редактор издания «За рулем» Алексей Ревин выделил несколько ключевых узлов, которые чаще всего выходят из строя при смене погодных условий, и дал рекомендации по их проверке. Речь идёт не о плановом ТО, а о системах, первыми сдающих перед непогодой.

Аккумулятор

Ревин напомнил известное правило: батарея, пережившая зиму, обычно выдерживает и лето. Однако он предложил задуматься, хватит ли ресурса текущей АКБ на предстоящие холода, и советует не откладывать покупку новой, если есть сомнения, — осенью цены и ажиотаж только растут. Для диагностики достаточно мультиметра стоимостью около 300 рублей. Специалист рекомендует измерить напряжение на клеммах после ночной стоянки (должно быть не ниже 12,6 В), а также проверить ток утечки, отсоединив минусовую цепь и подключив прибор в режиме амперметра. Ток покоя не должен превышать 10 мА. Заодно стоит убедиться, что генератор выдает не менее 14,2 В без нагрузки и не ниже 13,8 В с включенными потребителями.

Тормозная система

Осенью на мокрой и скользкой дороге критически важна равномерность торможения. Ревин подчеркнул, что тормозные усилия на колесах одной оси должны быть одинаковыми, иначе машину может занести. Для проверки нужно вывесить каждое колесо, убедиться в свободном вращении диска или барабана, а затем снять колесо и оценить остаточную толщину колодок. Если накладки изношены, их лучше заменить сразу, чтобы зимой не делать это на морозе или не переплачивать в сервисе. Также необходимо осмотреть пыльники поршней, направляющие пальцы и тормозные шланги на предмет повреждений.

Дворники и обзорность

В дождливую погоду хорошая видимость становится решающим фактором. Ревин советует тщательно вымыть ветровое стекло изнутри, так как именно сажевый налет со стороны салона часто мешает обзору. Снаружи он рекомендует нанести «антидождь» на стекло и зеркала. Бескаркасные щетки дворников, по его словам, обмерзают меньше каркасных, поэтому их стоит установить заранее. Отдельное внимание — коробу воздухопритока под капотом, который забивается листьями и грязью, из-за чего стёкла потеют. Ревин предлагает снять поводки и пластиковую панель, вычистить полость от мусора, промыть ее водой и заменить салонный фильтр — это обеспечит эффективную работу отопителя зимой.

Шины

Пока на машине стоят летние покрышки, нужно регулярно проверять и поддерживать правильное давление, так как с похолоданием оно падает. Зимние же шины следует достать и осмотреть: минимальная остаточная высота протектора должна составлять 4 мм. Если покрышки близки к этому пределу, а пробег большой, Ревин советует приобрести новые до начала сезонного ажиотажа. Если протектор еще приличный, но потеряно много шипов, их можно дошиповать самостоятельно или в мастерской.

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