Впервые за полгода: российский авторынок упал

Падение авторынка в РФ. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно статистике, обнародованной агентством «Автостат» на основе сведений АО «ППК», в последний месяц лета на территории Российской Федерации было приобретено 114 285 новых легковых автомобилей. Этот показатель оказался на 6,5% скромнее, чем в аналогичный период годом ранее. Примечательно, что столь негативная динамика была зафиксирована впервые после семи месяцев непрерывного подъема.

Предыдущее падение рынка наблюдалось в январе 2026-го, когда продажи сократились на 9,5%. Однако затем, начиная с февраля, начался устойчивый рост, который продолжался вплоть до июля. Более того, на протяжении уже полугода (с марта) ежемесячные объемы реализации уверенно превышают планку в 100 тысяч машин. Пиковым месяцем стал июль, когда рынок достиг годового максимума в 122,1 тысячи экземпляров.

Руководитель стратегических проектов «Автостат» Дмитрий Ярыгин пояснил, что августовский спад во многом обусловлен эффектом высокой базы, сложившейся во втором полугодии 2025 года. Тогда, как напомнил эксперт, активность покупателей подогревалась слухами о возможном ужесточении правил расчета утилизационного сбора, которые позднее, в конце прошлого года, действительно были изменены.

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