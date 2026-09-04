Крупнейшая встряска в истории: немецкий автогигант идет на жесточайшие меры

VW пошел на жесткие меры. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Немецкий автоконцерн Volkswagen, оказавшись под давлением неблагоприятных экономических факторов, одобрил масштабную программу реструктуризации.

Как информирует Associated Press, совет директоров компании принял план, предусматривающий ликвидацию до пятидесяти тысяч рабочих позиций и остановку деятельности сразу на четырех германских производственных площадках.

Данное решение, по информации корпорации, является составной частью курса, инициированного генеральным директором Оливером Блюме. Его ключевая цель — укрепление рыночных позиций бренда на фоне растущей экспансии китайских автопроизводителей и нестабильности, внесенной тарифными нововведениями со стороны Соединенных Штатов. В рамках антикризисной стратегии компания намерена вдвое урезать свой модельный портфель, а также пересмотреть загрузку конвейеров на предприятиях, расположенных в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. В концерне констатируют, что избыточные производственные мощности в Европе оцениваются приблизительно в 500 тысяч автомобилей.

Как следует из официального заявления руководства, сокращения затронут около 50 тысяч должностей, причем под увольнения попадут в том числе и представители административного звена. Помимо этого, планируется провести дебюрократизацию управленческой вертикали и укоротить иерархические цепочки при принятии решений.

Ранее представители трудового коллектива, занимающие половину мест в наблюдательном совете, выражали обеспокоенность относительно предложенных мер. Однако в четверг они изменили позицию и одобрили представленный план. Глава производственного совета Даниэла Кавалло назвала данную программу жизненно необходимой для обеспечения долгосрочной устойчивости концерна.

Власти Нижней Саксонии, являющиеся миноритарным акционером Volkswagen и располагающие двумя креслами в совете, также высказались в поддержку начинания. Премьер-министр региона Олаф Лис заявил, что корпорация переживает серьёзный кризисный период и остро нуждается в системных преобразованиях.

Общая численность персонала группы Volkswagen приближается к 650 тысячам человек. Ранее сообщалось о падении чистой прибыли концерна в первом полугодии на 30% на фоне снижения объемов реализации в Китае. В структуру холдинга входят такие известные марки, как Audi, Skoda, Porsche и SEAT.

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