Парадокс августа: продажи отечественных авто растут, а общий рынок падает

Рост продаж отечественных авто. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно отчетным данным, обнародованным Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в последний месяц лета объемы реализации новых автомобилей отечественного производства продемонстрировали уверенный рост.

В количественном выражении этот показатель достиг 81,1 тысячи экземпляров, что на 8% превышает результат, зафиксированный в августе прошлого года.

Ведомство также привело общую картину по всему рынку новых транспортных средств, который по итогам отчетного периода, напротив, сократился на 7,4% — до 125,2 тысячи проданных единиц. При этом в министерстве особо подчеркнули, что динамика в сегменте локально произведенных машин выглядит более оптимистично.

На долю легковых автомобилей пришлось 113,8 тысячи реализованных экземпляров (-6,4%); сегмент легкого коммерческого транспорта составил почти 7 тысяч единиц (-17,3%); грузовых машин продано 3,7 тысячи (-19,4%); автобусов — 818 штук (-23,6%).

В перечень десяти ведущих брендов среди легковых авто, произведенных внутри страны, по итогам августа вошли: Lada, Haval, Tenet, Jetour, Jeland, Evolute, «Москвич», Omoda, Solaris и Changan.

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