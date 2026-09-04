Импортозамещение в действии: заводы РФ перезапустили конвейеры и нарастили долю

Мантуров: в России выпускают свыше 50 легковых моделей более чем под 20 брендами. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

В интервью ТАСС первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров рассказал о текущем состоянии отечественного автопрома.

По его словам, российские производственные мощности в настоящий момент выпускают свыше пятидесяти наименований легковых автомобилей, которые распределены между более чем двадцатью торговыми марками. Как подчеркнул вице-премьер, модельный ряд охватывает широкий спектр запросов потребителей.

Помимо легковых машин, в перечень выпускаемой продукции входят десятки дополнительных моделей, относящихся к другим категориям. В их числе первый вице-премьер назвал легкий коммерческий транспорт, грузовики и автобусы. Он также отметил, что производственные площадки, ранее принадлежавшие покинувшим страну иностранным компаниям, удалось повторно ввести в эксплуатацию, и на них уже налажен выпуск новых моделей.

Мантуров также пояснил, что разнообразие представленных брендов во многом определяется маркетинговыми подходами самих заводов: каждое предприятие самостоятельно выбирает стратегию позиционирования своей продукции. При этом, как добавил чиновник, наращивание количества марок не является для отрасли самоцелью. Кроме того, он сообщил, что по итогам восьми месяцев текущего года доля автомобилей отечественной сборки на внутреннем рынке возросла, а их продажи в абсолютном выражении также продемонстрировали положительную динамику.

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