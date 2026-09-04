В США требуют запрета китайских авто. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Американский Союз инноваций в автомобилестроении, объединяющий интересы 45 крупнейших автопроизводителей и поставщиков комплектующих в США (включая Ford, General Motors, BMW Group, Honda, KIA, Hyundai, Mercedes и Toyota), обратился к американским законодателям с требованием ввести тотальный запрет на любую продукцию, связанную с Китаем. Соответствующее письмо, подписанное президентом организации Джоном Боззеллой, оказалось в распоряжении РИА Новости.

В своем обращении Союз настаивает на принятии бессрочного запрета, который должен распространяться на продажу, импорт и производство автомобилей, а также комплектующих и программного обеспечения китайского происхождения. Боззелла в письме обвиняет Пекин в использовании недобросовестных торговых методов, включая масштабное государственное субсидирование, незаконное заимствование интеллектуальной собственности и организацию слежки.

По его утверждению, китайские машины якобы собирают и обрабатывают конфиденциальные данные о транспортных средствах и их владельцах, а затем передают их правящей партии Китая. Автор послания также указывает, что благодаря искусственно заниженным ценам, обусловленным государственной поддержкой, КНР активно захватывает доли на рынках Европы, Австралии, Юго-Восточной Азии, Мексики и Южной Америки. Боззелла предупреждает, что хотя США пока не столкнулись с этим явлением напрямую, но, учитывая масштаб и серьезность угрозы, необходимо ввести соответствующие ограничения до завершения текущей сессии Конгресса.

В мае текущего года группа американских конгрессменов — в основном от так называемого «автомобильного штата» Мичиган — уже выступила с двухпартийной законодательной инициативой. Предложенный законопроект предусматривает с 2027 года запрет на ввоз в Соединенные Штаты автомобилей с возможностью подключения к интернету из Китая, Ирана, Северной Кореи и России.

В ответ на эти обвинения китайская сторона неоднократно заявляла о своей приверженности международным торгово-экономическим нормам. В Пекине называют подобные обвинения абсолютно безосновательными и призывают Вашингтон прекратить безответственные выпады, наносящие ущерб двусторонним экономическим отношениям.

В КНР подчеркивают, что попытки переложить вину за внутренние экономические проблемы США на внешние факторы не решают глубинных системных трудностей американской экономики. Китайские официальные лица настаивают на том, что диалог между двумя странами должен строиться исключительно на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. При этом в Пекине также не раз указывали, что США продолжают эскалацию агрессивных мер в виде односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции, что грубо противоречит духу рыночной экономики и принципам честной конкуренции.

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