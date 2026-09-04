«Бомба» под капотом: моторы Theta II уничтожают б/у Hyundai и Kia

Названы частые проблемы моторов авто корейских марок. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom.

Издание Jalopnik опубликовало результаты расследования, посвященного надежности двигателей семейства Theta II, которые устанавливались на автомобили марок Hyundai и Kia примерно десятилетие назад. Как выяснили эксперты, именно с этой серией моторов связана волна серьезных поломок, требующих либо дорогостоящего капитального ремонта, либо полной замены агрегата.

Корень проблем, по мнению специалистов, кроется в конструктивных недоработках блока цилиндров. В числе ключевых недостатков — несовершенная система смазки, приводящая к ускоренному износу стенок цилиндров, а также упрощённая схема охлаждения поршней, в которой отсутствуют индивидуальные масляные форсунки. Дополнительным фактором риска выступает хрупкий каталитический нейтрализатор: при разрушении его керамической начинки твёрдые осколки попадают непосредственно в цилиндры.

Проблема охватывает атмосферные моторы рабочим объемом 2,0 и 2,4 литра. В зону потенциального риска попадают седаны Elantra, Sonata, Optima и Cerato, хэтчбеки i30, Ceed и Soul, кроссоверы Tucson и Sportage, а также первые модели марки Genesis.

Неисправности дают о себе знать уже на пробегах порядка 80 тысяч километров. При этом отказ происходит вне зависимости от стиля вождения и регулярности прохождения технического обслуживания. Владельцы Kia Sportage третьего поколения, столкнувшись с этой проблемой, начали массово прибегать к удалению катализаторов в качестве превентивной меры.

На российском рынке автомобилей с пробегом представлено значительное количество экземпляров с моторами Theta II. При обращении в автосервисы владельцам таких машин, как правило, рекомендуют либо проводить капитальный ремонт силового агрегата, либо приобретать контрактный двигатель, что оборачивается серьёзными финансовыми затратами. При этом, по статистике, бренды Kia и Toyota по-прежнему уверенно лидируют в сегменте подержанных автомобилей в России.

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