Материнский капитал на авто и утилизация старых машин: что предлагают депутаты

Российские депутаты предложили программы поддержки авторынка. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

В нижней палате российского парламента были анонсированы две законодательные инициативы, призванные активизировать отечественный автомобильный рынок и одновременно повысить доступность личного транспорта для широких слоев населения.

Первое предложение, по информации агентства «Прайм», касается владельцев машин старше 15 лет. Им планируют разрешить передавать такие транспортные средства на утилизацию с выдачей сертификата, эквивалентного рыночной цене сдаваемого автомобиля. Этот документ можно будет использовать в качестве первоначального взноса при покупке новой машины российской сборки, а остаток суммы — оформить в кредит по льготной процентной ставке.

Автором данной меры выступил Сергей Миронов — руководитель фракции «Справедливая Россия» и глава думской партии. Он уточнил, что предложение оформлено в виде программы под названием «Новый автомобиль — каждой семье», и парламентарии рассчитывают на его утверждение.

Вторая инициатива — разрешить применять средства материнского капитала для приобретения автомобиля — поднимается не впервые. Разные фракции Думы периодически возвращаются к этой теме, стремясь добиться ее практической реализации. Как передает портал 32cars со ссылкой на Миронова, эти идеи сохраняют свою значимость и по сей день. В текущем 2026 году объем маткапитала достиг 728 921 рубля на первого ребенка и 963 243 рублей на второго.

Потратить материнский капитал на обучение ребенка в автошколе разрешено (поскольку это относится к образовательным услугам), а на покупку самой машины — нет. Депутатский проект предусматривает, что приобретенное с государственной помощью транспортное средство будет оформляться в долевую собственность родителей и детей. При этом в случае продажи автомобиля ранее трехлетнего срока владения предлагается возвращать использованные средства маткапитала обратно в бюджет.

Ранее правительство страны последовательно отклоняло подобные инициативы. Однако нынешняя ситуация может измениться в связи с актуализацией «Стратегии развития автопрома до 2035 года». В обновленном документе ставится цель обеспечить полную загрузку существующих производственных мощностей российских автозаводов, совокупный объем которых превышает 3 млн единиц техники ежегодно. В этой связи возникает необходимость дополнительной настройки механизмов господдержки, чтобы стимулировать покупательский спрос на отечественную продукцию.

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