В России начали продавать Umo 5: что это за электромобиль и сколько стоит

Умо уже в салонах в РФ. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке официально начались продажи электрического автомобиля Umo 5. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Российской газете», первые экземпляры уже доступны для частных покупателей через официальную дилерскую сеть. Сборка модели организована компанией EVM на производственных площадях столичного завода «Москвич».

Модель предлагается в двух вариантах оснащения. В версии «Про» установлен электродвигатель мощностью 136 лошадиных сил, тогда как комплектация «Макс» получила мотор на 204 л.с. В обоих исполнениях используется литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея емкостью 63,2 кВт·ч. По заявлениям производителя, в теплое время года автомобиль способен проехать без подзарядки до 420 километров. Пополнение энергии с 20 до 80 процентов занимает в среднем 25–30 минут, а полная зарядка длится около одного часа. Машина поддерживает два стандарта подключения: быстрый режим GB/T DC и медленный GB/T AC.

Для эксплуатации в холодный период предусмотрен специальный зимний пакет, который включает обогрев передних и задних кресел, подогрев ветрового стекла, рулевого колеса, а также форсунок омывателя.

Приобрести новинку можно у официальных дилеров, представленных в 41 регионе страны. Стоимость базовой версии «Про» стартует от 2 590 000 рублей, а топ-комплектация «Макс» предлагается от 2 790 000 рублей. В указанные цены уже заложена государственная субсидия на покупку электромобиля.

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