В августе иномарки заняли 75% продаж: что происходит на вторичном рынке

Toyota вновь лидирует на рынке подержанных иномарок в РФ. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Специалисты аналитического агентства «Автостат Инфо» обнародовали данные о состоянии российского рынка автомобилей с пробегом по итогам августа 2026 года. Как выяснилось, сегмент иностранных марок по-прежнему доминирует — на его долю приходится три четверти всех сделок купли-продажи на вторичном рынке.

В последний месяц лета было перепродано 413 859 подержанных иномарок, что оказалось на 4 процента ниже показателя августа 2025-го. Удельный вес зарубежных моделей в общей структуре реализации достиг 75 процентов.

Если рассматривать период с января по август включительно, то за эти восемь месяцев своих владельцев сменили 3 056 237 машин иностранных брендов. Этот результат превышает прошлогодний уровень за тот же отрезок времени на 7 процентов.

При составлении перечня наиболее востребованных иномарок на вторичном рынке эксперты опирались на количество совершённых сделок в августе. Безусловным лидером стала японская Toyota, реализованная в количестве 59 200 экземпляров, что более чем в полтора раза опережает показатели ближайшего преследователя.

Вторую позицию заняла корейская марка Kia с объемом 33 277 проданных машин. Тройку лучших замкнула Hyundai — 29 920 автомобилей.

Четвертая и пятая строчки достались представителям Европы и Азии: Volkswagen разошелся тиражом 25 730 экземпляров, а Nissan — 24 190.

В десятку наиболее популярных подержанных иностранных автомобилей также вошли Honda (21 317), Renault (17 916), Chevrolet (17 277), BMW (15 483) и Ford (15 473).

Совокупный объем перепродаж на вторичном рынке в августе 2026-го с учетом машин отечественной сборки достиг 550 682 единиц. Это на 8 процентов (или на 46 268 автомобилей) уступает результатам аналогичного месяца прошлого года.

Аналитики также обратили внимание на существенное падение спроса на продукцию российского автопрома. Количество перерегистраций отечественных моделей сократилось на 17 процентов — до 136 823 машин против 165 740 годом ранее.

Единственным регионом, где была зафиксирована положительная динамика продаж, стал Дальневосточный федеральный округ — там прирост составил 1,6 процента.

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