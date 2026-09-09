Минус ряд версий и корректировка цен: что происходит вокруг Solaris

Солярис корректирует цены. FotograFFF / Shutterstock.com / Fotodom.

В сентябре текущего года российский автобренд Solaris объявил об изменении стоимости двух своих моделей, выпускаемых на отечественных мощностях. Корректировки коснулись кроссовера HC, пришедшего на смену Hyundai Creta, и кросс-хэтчбека KRX, ранее известного как Rio X, сообщает "За рулем". Цены выросли на 70 и 50 тысяч рублей соответственно, а кроме того, производитель исключил из актуального прайс-листа несколько комплектаций.

Для модели Solaris HC прибавка в 70 тысяч рублей распространилась на все варианты оснащения — от начальной версии «Прайм», которая теперь предлагается от 2 570 000 рублей, до флагманской «Престиж Смарт» с ценником 3 985 000 рублей. Однако более существенной потерей для покупателей стало удаление двух полноприводных исполнений, оснащавшихся 1,6-литровым мотором мощностью 121 лошадиная сила и автоматической трансмиссией. Речь идет о комплектации «Фэмили», ранее стоившей 3 105 000 рублей, и «ЛайфСтайл» с ценой 3 290 000 рублей.

Набор силовых агрегатов для кроссовера определяется выбранной версией. Потенциальным владельцам доступны два атмосферных двигателя: объемом 1,6 литра с отдачей 123 силы для переднеприводных модификаций и 121 — для полноприводных, а также 2,0-литровый мотор мощностью 149,6 л.с. Младший из двигателей может работать как с шестиступенчатой механической коробкой, так и с классическим «автоматом», тогда как старший агрегат комплектуется исключительно автоматической трансмиссией.

Кросс-хэтчбек Solaris KRX тоже получил новые ценники — все имеющиеся комплектации подорожали на 50 тысяч рублей. В итоге стоимость варьируется от 2 585 000 рублей за версию «Комфорт» до 3 010 000 рублей за топовую «Премиум». Промежуточные позиции заняли «Люкс АВ» (2 700 000 рублей), «Стиль» (2 775 000 рублей) и «Престиж» (2 865 000 рублей). При этом модельный ряд исполнений заметно похудел: исчезла единственная модификация с механической коробкой передач — «Люкс АВ», которая до этого предлагалась по цене 2 435 000 рублей.

Техническая составляющая KRX осталась неизменной: под капотом установлен безальтернативный 1,6-литровый атмосферник мощностью 123 силы в паре с шестиступенчатым «автоматом». Таким образом, выбор для покупателя теперь ограничивается лишь уровнем оснащения.

Это не первая ценовая корректировка за последнее время. В августе бренд уже пересматривал прайс-листы: тогда седан KRS и кросс-хэтчбек KRX лишились начальных комплектаций «Комфорт» с механической коробкой, что привело к повышению минимальных цен на 110 и 100 тысяч рублей соответственно.

Производство автомобилей Solaris организовано на бывших мощностях завода Hyundai в Сестрорецке, расположенном под Санкт-Петербургом. Официальных заявлений о прекращении сборки не поступало, однако, по сведениям из нескольких информированных источников, в 2026 году предприятие не выпустило ни одного экземпляра этой марки.

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