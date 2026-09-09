Nissan готовит электрическую новинку на базе Renault: когда выйдет Pixo

Ниссан готовит компактную новинку. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom.

Nissan готовится вывести на европейский рынок новый компактный электромобиль. Как сообщает Autocar, модель получила название Pixo и займет место в A-сегменте. Официальная презентация автомобиля запланирована на 23 сентября 2026 года.

Новая машина создается с учетом требований европейских покупателей. По информации издания, при разработке Pixo Nissan использовала платформу Renault Twingo. Сборку электрокара также наладят во Франции — на производственной площадке, где уже выпускается его родственная модель Renault.

Пока японский автопроизводитель не представил подробные технические характеристики Pixo. При этом предполагается, что по силовой установке новинка окажется близка к актуальному Renault Twingo. Ожидается, что электромобиль получит передний двигатель мощностью 80 л.с. и аккумуляторную батарею емкостью 27,5 кВт⋅ч.

Для сравнения, Renault Twingo с аналогичной батареей способен проезжать примерно 250 км без подзарядки. Таким образом, сопоставимый показатель можно ожидать и от будущего Nissan Pixo, однако окончательные параметры модели станут известны после официальной премьеры.

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