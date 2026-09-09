Опубликован список самых надежных и неприхотливых авто: версия российских сервисов каршеринга

Самые надежные авто по версии каршерингов. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Крупнейшие операторы каршеринговых услуг в России поделились с Autonews.ru перечнем автомобилей, которые демонстрируют наибольшую устойчивость к интенсивной повседневной эксплуатации и обладают солидным запасом прочности.

Свой рейтинг наиболее надежных моделей представил сервис «Ситидрайв». В перечень вошли следующие автомобили: Haval H3, Changan Uni-V, Belgee X50 (он же Geely Coolray), GAC GS3, а также Haval Jolion. В компании пояснили, что именно у этих машин возникает минимум нареканий по технической части, и они зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны.

В «Делимобиле» сообщили, что наибольшим спросом у клиентов пользуются Volkswagen Polo, Kia Rio и Nissan Qashqai. Среди китайских брендов, по их наблюдениям, лучшие показатели демонстрируют Geely Coolray, Exeed LX и Jaecoo J7. Также в компании отметили, что в последнее время рынок каршеринга активнее переориентируется на локализованные модели, которые показывают достойную надежность в реальных условиях.

Представители «Делимобиля» добавили, что в начале лета они пополнили свой парк отечественными Lada Vesta и сейчас проводят их всестороннее тестирование. При получении удовлетворительных результатов компания планирует расширять присутствие этих автомобилей в своём автопарке.

В пресс-службе «Яндекс Драйва» рассказали, что массовые модели, пополняющие их автопарк, проходят жесткий отбор по критериям износостойкости и ремонтопригодности. По данным компании, в число наиболее надежных вошли машины брендов Geely, Haval и Jetta. Представители сервиса отметили, что такие модели, как Geely Atlas, Geely Coolray и Haval Jolion, отличаются повышенным ресурсом силовых агрегатов и трансмиссий, что снижает частоту незапланированных ремонтов. В то же время Jetta VA3 и Jetta VS5 считаются неприхотливыми в повседневном использовании и обеспечивают стабильную работу основных узлов. Кроме того, в компании акцентировали внимание на системе технического контроля, осуществляемого с помощью специальных датчиков, установленных на каждой машине.

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