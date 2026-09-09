Дрифт-режим, 436 сил и новый iDrive: что готовит BMW 3 Series

Подробности новой БМВ 3 серии. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom.

Баварский автопроизводитель BMW анонсировал масштабное обновление своего популярного семейства 3 Series.

Как сообщает пресс-служба компании, ключевой новинкой линейки станет модификация M Performance, которая фактически заменит нынешнюю версию M340i. По заявлениям разработчиков, благодаря легкой гибридной поддержке совокупная пиковая мощность нового автомобиля достигнет 436 лошадиных сил, а крутящий момент составит 580 Нм. С такими характеристиками модель сможет разгоняться с места до 62 миль в час за 4,1 секунды, что сделает ее значительно быстрее как предшественника, так и ряда конкурентов, ранее упоминавшихся экспертами.

Особого внимания заслуживает трансмиссия. Новинка получит полноприводную систему, однако впервые для модели из линейки M Performance будет предусмотрен специальный режим дрифта, позволяющий водителю отключать переднюю ось и кардинально менять поведение автомобиля. Для энтузиастов активного вождения подобная опция выглядит крайне привлекательно, поскольку ранее такие настройки были характерны лишь для более специализированных спортивных исполнений.

Помимо высокопроизводительной версии, в гамме, как ожидается, появятся и более доступные варианты. Базовое исполнение 320 и средняя модификация 330, предположительно, получат четырехцилиндровые бензиновые двигатели с мягкогибридной системой. Кроме того, в линейку войдут один или два подключаемых гибрида (PHEV). Официальных подробностей об этих версиях производитель пока не раскрывает, однако многие аналитики полагают, что именно гибриды станут основным драйвером продаж на европейском рынке. Исходя из этого, баварцы, по всей вероятности, сосредоточатся на увеличении электромобильного запаса хода и повышении общей эффективности таких модификаций.

На другом конце модельного ряда сохранится бензиновый M3, от которого в BMW не намерены отказываться даже на фоне расширения электрической линейки. Наряду с электрической версией компания продолжит предлагать и традиционный вариант с двигателем внутреннего сгорания. По имеющимся данным, эта модель также получит гибридную надстройку, однако система будет компактнее и легче, чем у нового Audi RS 5. Речь идет о мягком гибриде, задача которого заключается не столько в существенном приросте мощности, сколько в помощи рядной шестерке S58 при соблюдении норм экологического стандарта Euro 7.

Существенные преобразования затронут и интерьер новой 3 Series. Нынешняя двухэкранная архитектура уступит место комплексу Panoramic iDrive, уже знакомому по новому iX3 и другим свежим моделям марки. В центре приборной панели расположится крупный трапециевидный сенсорный дисплей, развернутый в сторону водителя, а количество физических кнопок и переключателей на консоли сведут к минимуму. Этот шаг можно назвать смелым, поскольку BMW фактически пересматривает привычные способы взаимодействия человека с функциями автомобиля. Однако первые отзывы о iX3 свидетельствуют, что владельцы достаточно быстро адаптируются к новой компоновке, чего нельзя сказать о первом поколении iDrive, которое в своё время подвергалось критике за излишнюю сложность и громоздкость.

Глава подразделения BMW M Франк ван Меел подтвердил, что в планах компании значится универсальная версия будущего M3, и причиной такого решения стал коммерческий успех подобных автомобилей. На этом основании вполне логично предположить, что универсал на базе обновленной бензиновой 3 Series уже находится в разработке. Кроме того, не исключается появление новых двухдверных моделей на бензине, включая купе 4 Series и, возможно, кабриолет.

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