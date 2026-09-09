857 сил и угловатый дизайн: Avatr T09 бросил вызов флагманам

Avatr T09 будет предлагаться исключительно в версии подключаемого гибрида

В интернете обнародованы официальные снимки нового флагманского кроссовера Avatr T09, который заметно отличается от предыдущих моделей бренда своим экстерьером. Вместо привычных обтекаемых линий и приземистого силуэта новинка получила более строгий и геометричный кузов с массивной решёткой радиатора.

Габариты автомобиля: длина достигает 5285 миллиметров, ширина — 2025 миллиметров, высота — 1820 миллиметров, а расстояние между осями составляет 3150 миллиметров. Для кроссовера предусмотрены колесные диски на 21 или 22 дюйма. Трехрядный салон рассчитан на шесть пассажиров, сообщает "За рулем".

Avatr T09 будет предлагаться исключительно в версии подключаемого гибрида. В базовой комплектации установят 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил в паре с двумя электромоторами, совокупная отдача которых достигает 666 л.с.

Топовое исполнение получит 2,0-литровый турбомотор на 211 л.с. и уже три электродвигателя. Суммарная мощность этой модификации составит 857 лошадиных сил.

Avatr представляет собой совместное предприятие компаний Changan, Huawei и CATL. Для T09 заявлены система автономного управления от Huawei с лидаром, размещённым на крыше, а также новая аккумуляторная батарея от CATL. Полноценная премьера новинки ожидается в четвертом квартале 2026 года.

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