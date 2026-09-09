Стало известно, что происходит на рынке люксовых авто в РФ

Lamborghini в августе стал лидером рынка новых люксовых автомобилей в РФ. Фото: пресс-служба бренда

По данным агентства «Автостат», ссылающегося на информацию АО «ППК», в августе 2026 года на российском рынке было продано 56 новых автомобилей сегмента Luxury. Этот показатель на 2 процента превышает результат августа прошлого года. Аналитики также обращают внимание, что рынок премиальных люксовых машин в стране демонстрирует положительную динамику уже восьмой месяц подряд — с начала текущего года.

Самым востребованным брендом в сегменте по итогам последнего месяца лета стал Lamborghini, реализовавший 21 автомобиль. Интересно, что итальянская марка последний раз занимала первую строчку в марте, то есть пять месяцев назад. Следом расположились Bentley и Rolls-Royce с одинаковым результатом по 13 проданных машин каждый — при этом именно Rolls-Royce был лидером в июле. Кроме того, за август было продано 7 автомобилей Ferrari, а также по одному экземпляру Aston Martin и Maserati.

В модельном рейтинге первенство разделили сразу две модели: Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus разошлись тиражом по 13 единиц каждая. Также одинаковые показатели — по 6 проданных машин — продемонстрировали Bentley Bentayga, Bentley Continental GT и Lamborghini Revuelto, которые вошли в пятёрку наиболее популярных люксовых моделей.

За период с января по август включительно совокупный объем продаж новых автомобилей класса Luxury достиг 500 единиц, что на 11,6 процента больше по сравнению с аналогичным отрезком 2025 года.

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