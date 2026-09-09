«Японец» лидирует, «кореец» в топе: рейтинг лидеров среди «параллельных» моделей

Целиков назвал самые популярные иномарки в РФ из параллельного импорта. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале опубликовал данные об импорте новых легковых автомобилей в Россию по итогам августа. Как выяснилось, доля поставок достигла 59 процентов от общего объема ввоза. Всего по альтернативным каналам в страну поступило 22,2 тысячи машин, что на 69 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Суммарный объем импорта новых легковых автомобилей за месяц составил 37,7 тысячи единиц. Помимо этого, Целиков обнародовал перечень десяти моделей, которые пользовались наибольшим спросом в рамках «серого» импорта.

Безусловным лидером стал кроссовер Mazda CX-5 — за август на учет было поставлено 3271 таких автомобилей. Второе место досталось Nissan Qashqai с результатом 954 экземпляра. Тройку лучших замкнул Toyota RAV4, объем ввоза которого составил 872 машины.

На четвертой позиции расположился более габаритный Toyota Highlander — 850 единиц. Пятую строчку заняла китайская модель Changan Qiyuan Q05 с показателем 661 автомобиль, а шестую — компактный Volkswagen Tharu, которого ввезли в количестве 663 штук.

Седьмое место в рейтинге досталось Changan Qiyuan A06: по альтернативным каналам поступило 540 таких машин. Следом с небольшим отрывом идет Kia Seltos — 534 экземпляра.

Девятую позицию занял Zeekr 8X с объемом 497 автомобилей. Завершает десятку самых востребованных моделей компактный немецкий кроссовер Audi Q3 — в августе его ввезли в количестве 436 штук.

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