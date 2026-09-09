Совсем не приговор: что ждет моторы на бензине Евро-4

Что будет с двигателем при бензине Евро-4. Leka Sergeeva / Shutterstock.com / Fotodom.

В среде автовладельцев нарастает беспокойство в связи с разрешением реализации топлива пониженных экологических стандартов. Однако сам по себе класс «Евро-4» не является фатальным для двигателя, как пояснил в беседе с naavtotrasse.ru технический специалист Константин Ершов. Гораздо более значимыми факторами, по его словам, выступают реальный химический состав горючего, его октановое число и продолжительность использования.

С 1 сентября 2026 года на российских заправочных станциях временно допускается продажа бензина категорий К2–К5 (соответствует Евро-2 – Евро-5). При этом операторы обязаны информировать покупателей о классе топлива через маркировку. Данная мера будет действовать до 30 июня 2027 года.

Ершов предупредил, что в первую очередь негативное воздействие принимают на себя топливные форсунки. Смолистые соединения и посторонние примеси оседают внутри деталей, ухудшая качество распыления и провоцируя закупорку. В результате нарушается работа силового агрегата: затрудняется пуск, падает мощность, увеличивается расход топлива, появляются рывки при ускорении. При систематической заправке некачественным бензином загрязняются свечи зажигания, возрастает нагрузка на бензонасос и каталитический нейтрализатор, а также может возникнуть детонация и ускориться износ цилиндро-поршневой группы.

Особую уязвимость демонстрируют системы нейтрализации отработавших газов современных машин. Специалист подчеркнул, что основная опасность кроется не в мгновенном выходе из строя, а в постепенном накоплении повреждений. Повышенное содержание серы создает дополнительную нагрузку на катализатор и лямбда-зонды, способствуя образованию отложений. Для автомобилей с непосредственным впрыском и бензиновым сажевым фильтром качество топлива приобретает критическое значение для состояния выпускной системы.

Эксперт также обратил внимание на распространенное заблуждение: экологический класс и октановое число — не одно и то же. Недостаточная детонационная стойкость чаще провоцирует взрывное горение, тогда как принадлежность бензина к «Евро-4» сама по себе не означает обязательных проблем с работой мотора.

Назвать точный пробег до возникновения неисправностей невозможно, поскольку на долговечность влияют множество параметров: конкретный состав смеси, конструктивные особенности, условия эксплуатации и техническое состояние автомобиля. Разовая заправка, при условии соответствия октанового числа рекомендациям производителя, вряд ли нанесёт серьёзный вред исправному двигателю. Однако регулярное применение топлива с нежелательными характеристиками ведет к накоплению отложений и снижению ресурса систем. Поэтому ориентироваться на некий условный порог бессмысленно — гораздо показательными становятся изменения в поведении автомобиля, указывающие на конкретную партию горючего.

Если у водителя нет альтернативы, Ершов советует неукоснительно соблюдать заводские требования по октановому числу и предпочитать АЗС с высоким оборотом топлива. При этом он предостерегает: использование АИ-98 не решает проблему содержания серы, а различные присадки не меняют класс топлива и могут оказаться вредными. Рекомендуется избегать экстремальных нагрузок, но при этом и слишком низкие обороты под нагрузкой для турбированных моторов также нежелательны.

Резюмируя, специалист делает вывод: переход на «Евро-4» не является приговором. Риски связаны преимущественно с длительной эксплуатацией на топливе с нежелательными примесями, поэтому ключевое внимание стоит уделять соответствию октанового числа и контролю за состоянием систем автомобиля.

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