Дело о подделке Эрнста Неизвестного: суд арестовал основательницу галереи. Но дилеров могло быть несколько

Суд арестовал директора аукционного дома «Первые имена» Розу Верховину и основательницу галереи «Веллум» Любовь Агафонову. Фото: wikipedia.org/социальные сети

История с подделкой картин и скульптур Эрнста Неизвестного, организованной замначальника штаба Северного флота Максимом Кошкаревым, продолжается.

Суд арестовал директора аукционного дома «Первые имена» Розу Верховину и основательницу галереи «Веллум» Любовь Агафонову. Следователь просил заключить обеих под стражу на два месяца, однако 235-й гарнизонный военный суд отправил дам под домашний арест.

Что интересно, обе деятельницы с самого начала светились в деле Кошкарева: Розу Верховину «Коммерсант» называл потерпевшей, Агафонова провозгласила себя потерпевшей сама: «Я пострадавшая от Кошкарева. В 2024 году я купила у него работу Неизвестного, выплатила деньги, но предмет он так и не доставил», - рассказывала она разным СМИ, в том числе «КП», прибавляя, что подробности ее просили в интересах следствия не разглашать.

При этом галеристка утверждала, что она первая заметила подделки, еще два года назад, во время очередной ярмарки современного искусства подходила к стендам и говорила, что нельзя выставлять работы, которые являются копиями тех, что давно находятся в музеях и частных коллекциях. Кошкарев якобы после этого даже угрожал ей: написал, что она встала в конфронтацию с дилерами и будет пожинать результат.

Замначальника штаба Северного флота Максим Кошкарев продавал подделки произведений Эрнста Неизвестного Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ОБВИНЕНИЯ ВДОВЫ

На интервью галеристка то начинала тянуть на куратора выставки Эрнста Неизвестного в Третьяковке Елену Грибоносову-Гребневу, всего лишь собиравшую экспонаты (напоминаем, разоблачение совпало с выставкой к столетию выдающегося скульптора), то, по свидетельству журналистов, «за кадром» вбрасывала версии о подделке скульптур Неизвестного по авторским молдам, то есть формам.

Молды – промежуточный этап работы скульптора, в советское время они уничтожались, и все сохранившиеся, с помощью которых гипотетически можно было бы отлить копии работ Неизвестного, находятся в США, у вдовы художника Анны Грэм. То есть, это был такой намек на участие вдовы: звучало даже, что у Анны Грэм после смерти Неизвестного большие долги за ипотеку.

«За кадром» - это значит, что Агафонова просила на нее не ссылаться, и коллеги писали, что им сообщил сведения «источник». Напоминаем, что Кошкарев получал на подделки сертификаты подлинности (иначе работы такого уровня не продашь), а получить их можно у двух человек: вдовы и дочери от первого брака Ольги, живущей в Москве. Агафонова изо всех сил переводила стрелки на вдову – со слов журналистов.

Любопытно, что именно Агафонова организовала выставку в Третьяковке, сделавшую скандал с подделками таким громким. Куратора выставки Грибоносову-Гребневу пригласили со стороны. Сроки ей поставили ограниченные: менее года на подготовку.

Первоначально, как следует из интервью Грибоносовой-Гребневой РБК, выставка и планировалась из работ галереи Агафоновой: галеристка предложила для экспозиции обширный список работ, преимущественно скульптур, из частных коллекций (в которые, надо понимать, они попали через «Веллум»).

«Но в результате продемонстрированной неспособности руководительницы «Веллума» к конструктивному взаимодействию, а также обнаружившейся несостоятельности фактического списка относительно изначального, мне пришлось посоветовать выставочному отделу ГТГ отказаться от него и найти ряду работ адекватную замену», - заметила куратор Грибоносова-Гребнева.

Что означает «обнаружившаяся несостоятельность фактического списка относительно изначального», остается догадываться. Известно, что о факте: готовящаяся выставка набита подделками - сообщали несколько человек – в том числе американский ученик Эрнста Неизвестного Джеф Блюмис, и вдова Анна Грэм. Блюмис прямо заявил, что заметил фальшивки на сайте галереи «Веллум», а Грэм – что проинформировала куратора выставки.

Моя версия – именно после этого Агафонова стала менять первоначально заявленный список экспонатов, и, в итоге, все предложенные ею работы вышибли из экспозиции. Кроме одной.

Но экспозицию это не спасло: подделки все равно пролезли туда в большом количестве, было подделано слишком много картин и скульптур Неизвестного…

Владелица арт-галереи «Веллум» Любовь Агафонова Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

ИСПОЛЬЗОВАЛИ ВТЕМНУЮ?

После ареста Кошкарева экс-глава аукционного дома «Сотбис» в России Михаил Каменский говорил РБК, что без эффективного посредника военный моряк не нашел бы покупателей, и намекнул, что фальшивки могли быть обеспечены подтверждающими подлинность документами с помощью галереи.

Грибоносова-Гребнева просто заявила, что «поддельные работы могли попасть на выставку от частных коллекционеров, которые приобрели их в галерее «Веллум» Агафоновой».

Лично я предположила, что галеристку использовали втемную: если бы она знала, что торгует подделками, то разве пошла бы пробивать выставку в Минкульт? Это же риск засыпаться.

Люди, знакомые с обстоятельствами, подтверждали, что капитан Кошкарев обманывал своих дилеров: представлял дело так, будто он возит скульптуры из-за границы, приобретая их там чуть ли не по бартеру благодаря своим связям (вот отсюда и намеки на участие в схеме вдовы). Напоминаем, что он так же обманывал художников и скульпторов, производивших подделки.

Дилеров, сказал наш источник, было трое или четверо, не одна Агафонова: она просто оказалась самой яркой и удобной фигурой, чтобы спустить на нее собак.

Арест Розы Верховиной подтвердил, что каналов реализации подделок было несколько.

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