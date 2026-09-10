Громкая афера с подделками работ Эрнста Неизвестного: Галеристка, которая называла себя жертвой торговца фальшивками, сама оказалась фигуранткой дела

Обвинения предъявлены основательнице галереи «Веллум» Любови Агафоновой и директору аукционного дома «Первые имена» Розе Верховиной. Фото: Artgalera/wikimedia.org/социальные сети

Сотрудники Главного военного следственного управления СК России продолжают выяснять детали громкой аферы с подделками работ знаменитого скульптора и художника Эрнста Неизвестного. Расследованием занимаются именно военные следователи, потому что основной фигурант дела – капитан 2 ранга Максим Кошкарев.

46-летний мужчина последние годы занимал пост заместителя начальника штаба Северного флота России. Однако в какой-то момент замначштаба внезапно увлекся высоким искусством. По версии следствия, морской офицер заказывал неизвестным мастерам копии работ Неизвестного, а потом продавал картины и скульптуры под видом оригиналов. Мастера использовались втемную, о мошенничестве они ничего не знали. По версии следствия, за 6 лет Кошкарев и его сообщники продали в частные коллекции минимум 30 предметов искусства, авторство которых аферисты приписывали Эрнсту Неизвестному. За эти работы удалось выручить не менее 90 млн рублей.

Кошкарева задержали в мае текущего года. Теперь же список фигурантов пополнился еще двумя персонами.

Моряк Северного флота Максим Кошкарев сколотил состояние, продавая подделки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Обвинение по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (до 10 лет колонии) и «Нарушение авторских и смежных прав, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (до 6 лет) предъявлены основательнице галереи «Веллум» Любови Агафоновой и директору аукционного дома «Первые имена» Розе Верховиной. В следствии считают, что они также причастны к махинациям вокруг копий работ Неизвестного.

Интересно, что после задержания Максима Кошкарева именно Любовь Агафонова стала одним из экспертов, которые наиболее активно комментировали эту историю. На тот момент в СК сообщали, что во время обысков, которые прошли в том числе и в Третьяковской галерее, были изъяты 37 картин и 10 скульптур. Здесь нужно уточнить, что в Новой Третьяковке с декабря 2025-го по 12 мая 2026-го проходила выставка «Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника». Как оказалось, на ней были представлены в том числе и несколько работ, так или иначе прошедших через Кошкарева. Поэтому их и проверяли.

Агафонова призывала СМИ не раздувать вокруг этой истории скандал:

- Это грязная спекуляция вокруг имени одного из наших лучших художников ХХ века и Третьяковской галереи!

При этом галеристка рассказывала, что во время посещения той юбилейной экспозиции сама обратила внимание на копии работ, оригиналы которых – она точно знала – находятся в других частных коллекциях. Более того, с Максимом Кошкаревым она оказалась знакома и даже еще до заварушки с подделками написала на него заявление в полицию.

Агафонова тогда объяснила журналисту KP.RU:

- Он продал мне картины и скульптуры. Деньги взял, а предметы искусства не отдал… Но меня попросили в интересах следствия об этом эпизоде сейчас подробно не рассказывать.

9 сентября следствие вышло с ходатайством в суд об аресте Агафоновой и Верховиной. Однако судья не стал отправлять женщин в СИЗО, ограничившись домашним арестом.

KP.RU следит за развитием событий.

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