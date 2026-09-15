Audi Q7 нового поколения: когда ждать в РФ и сколько будет стоить

Продажи кроссовера Audi Q7 нового поколения начнутся в России в декабре. Фото: пресс-служба бренда

До конца 2026 года на российском авторынке появится Audi Q7 новой генерации. Об этом Autonews.ru сообщили представители дилерских сетей.

В компании AvA Auto уточнили, что первые машины прибудут в шоурум уже в декабре. Речь идет о модификации с трехлитровым дизельным двигателем, который дополнен электрическим компрессором и стартер-генератором. Отдача агрегата — 245 л. с. Стоимость такого кроссовера составит от 18 653 760 до 19 847 160 рублей. Чтобы зарезервировать автомобиль, клиенту потребуется внести 10% от его полной цены.

О планах привезти Audi Q7 также рассказали в дилерской структуре «Авилон». Однако там затруднились назвать даже примерные цены. Представитель компании пояснил, что итоговая стоимость будет зависеть от множества факторов, включая логистические расходы.

Премьера нового Q7 состоялась в июне 2026 года. После смены поколения модель заметно преобразилась внешне. Покупателям предложат пяти-, шести- и семиместные варианты салона. Одной из ярких особенностей стал крупный изогнутый OLED-дисплей, который объединяет приборную панель и мультимедийную систему.

Помимо дизельных версий, Audi Q7 оснастили 2,9-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом. Его мощность — 429 л. с., а пиковый крутящий момент — 599 Н·м. В линейке предусмотрен и спортивный SQ7 с четырехлитровым битурбированным V8, выдающим 591 л. с. и 800 Н·м.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.