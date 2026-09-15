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Авто15 сентября 2026 11:26

Пикап 212 приедет в Россию: когда ждать брутальную машину

Дизельный пикап от бренда 212 появится на российском рынке до конца 2026 года
Илья МАСЮК
Пикап от бренда 212 появится на российском рынке до конца 2026 года. Фото: пресс-служба бренда

Пикап от бренда 212 появится на российском рынке до конца 2026 года. Фото: пресс-служба бренда

Официальный дистрибьютор марки «Кайхэ Автомобильная Группа» в России сообщил Autonews.ru, что пикап на базе внедорожника 212, пока носящий рабочее название Pick-Up, планирует пройти процедуру одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в октябре 2026 года. Это необходимо для легальных продаж на российском рынке.

В пресс-службе компании уточнили, что первая партия автомобилей прибудет в страну в конце ноября, а продажи начнутся до конца текущего года. Стоимость модели пока не разглашается. Дизельная версия внедорожника 212 сегодня обойдется минимум в 4 650 000 рублей.

Российские технические характеристики пикапа также остаются неизвестными. В Китае эта полноприводная модель оснащается 2,3-литровым двигателем мощностью 190 л. с. в паре с восьмиступенчатым автоматом.

О планах выпустить 212 в кузове пикап стало известно весной 2026 года. Тогда компания рассчитывала вывести модель на рынок в октябре.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.