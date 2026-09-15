Пикап 212 приедет в Россию: когда ждать брутальную машину

Пикап от бренда 212 появится на российском рынке до конца 2026 года. Фото: пресс-служба бренда

Официальный дистрибьютор марки «Кайхэ Автомобильная Группа» в России сообщил Autonews.ru, что пикап на базе внедорожника 212, пока носящий рабочее название Pick-Up, планирует пройти процедуру одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в октябре 2026 года. Это необходимо для легальных продаж на российском рынке.

В пресс-службе компании уточнили, что первая партия автомобилей прибудет в страну в конце ноября, а продажи начнутся до конца текущего года. Стоимость модели пока не разглашается. Дизельная версия внедорожника 212 сегодня обойдется минимум в 4 650 000 рублей.

Российские технические характеристики пикапа также остаются неизвестными. В Китае эта полноприводная модель оснащается 2,3-литровым двигателем мощностью 190 л. с. в паре с восьмиступенчатым автоматом.

О планах выпустить 212 в кузове пикап стало известно весной 2026 года. Тогда компания рассчитывала вывести модель на рынок в октябре.

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