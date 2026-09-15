Российский «Монарх» раскрыл цены: во сколько обойдётся гибрид с карбоновым кузовом

Во сколько оценили "Монарх". Фото: пресс-служба бренда

Основатель проекта «Монарх» Алексей Пономаренко в беседе с Autonews.ru назвал ориентировочные цены на новые версии автомобиля. Переднеприводный гибрид обойдется покупателям минимум в 3,5 млн рублей, тогда как полностью электрическая модификация будет стоить около 7 млн рублей.

По словам Пономаренко, сейчас сертификацию проходит вторая итерация прототипа. Он выразил надежду, что процедура завершится в апреле или мае следующего года. Для мелкосерийного выпуска из 150 машин в рамках одобрения типа транспортного средства (ОТТС) уже направлен внушительный пакет документов.

Заявлено три модификации: гибрид с приводом на передние колеса; гибрид с полным приводом; электромобиль с полным приводом и максимальной мощностью.

Пономаренко уточнил, что за основу взята платформа китайской компании BYD. По его словам, переднеприводный гибрид с карбоновым кузовом будет стоить от 3,5 млн рублей, а полностью электрическая версия мощностью почти 600 л. с. — порядка 7 млн рублей. Он также добавил, что в Новосибирске расположено небольшое производство: 12 постов для сборки автомобилей и один конструкторский цех.

Проект «Монарх» существует с 2019 года — тогда новую марку впервые представили в Москве. Однако сам прототип на презентации так и не показали. Полноценного публичного дебюта, по словам собеседника, не состоялось до сих пор.

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