Автогиганты избавляются от легендарных марок: о каких брендах речь

От каких брендов отказываются автогиганты. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

На фоне экономического спада ведущие мировые автопроизводители все чаще отказываются от брендов, которые не приносят прибыли и не имеют перспектив. Как передает Autonews, под удар попали даже марки с долгой историей и глобальной известностью.

Испанский Seat может покинуть портфель Volkswagen к 2030 году, но окончательное решение пока не принято. Судьба бренда, как отмечается, будет зависеть от рыночной ситуации и уровня спроса.

О вероятной продаже еще двух активов Volkswagen — Lamborghini и Ducati — стало известно летом. Позже глава Audi Гернот Делльнер заявил, что будущее Ducati остается туманным.

Немецкий концерн Porsche расстается с Bugatti и Rimac. Из суммы сделки в 1 млрд евро 250 млн компания направит на покрытие пенсионных обязательств.

Существование Maserati оказалось под вопросом из-за обвального падения продаж и многомиллионных убытков. В крупнейшем мировом автоальянсе Stellantis, куда входит итальянская марка, идет пересмотр стратегии: компания намерена сосредоточиться на продвижении четырех ключевых брендов — Jeep, Ram, Peugeot и Fiat.

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