Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто15 сентября 2026 11:55

Hongqi G919: старт предзаказов в Китае 22 сентября, брутальное авто ждут в РФ

Предварительные продажи брутального внедорожника Hongqi начнутся 22 сентября
Илья МАСЮК
Ожидается, что эта модель доберется и до России. Фото: hongqi.ru

Ожидается, что эта модель доберется и до России. Фото: hongqi.ru

22 сентября в Китае откроется приём предварительных заказов на новый рамный внедорожник Hongqi G919, оснащенный последовательной гибридной установкой. Об этом пишут «Китайские автомобили».

Габаритные размеры Hongqi G919 — 5135 × 2050 × 1950 мм, колесная база — 2900 мм. Салон рассчитан на пять мест. Функцию генератора выполняет двухлитровый ДВС мощностью 218 л. с.

Привод обеспечивают четыре электромотора, чья суммарная отдача достигает 843 л. с. при крутящем моменте 1320 Н·м. До 100 км/ч внедорожник ускоряется всего за 4,5 секунды.

На одной зарядке батареи автомобиль способен проехать 280 км в чисто электрическом режиме. Суммарный запас хода в гибридном цикле CLTC доходит до 1350 километров.

Ожидается, что эта модель доберется и до России. Однако сроки ее появления на отечественном рынке пока не объявлены.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.