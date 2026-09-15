Самый маленький в линейке легендарного бренда: Avenger пробрался на рынок РФ

Компактный кроссовер Jeep Avenger — самая миниатюрная модель в линейке бренда. Фото: jeep.com

У российских покупателей появилась возможность заказать компактный кроссовер Jeep Avenger — самую миниатюрную модель в линейке бренда. Как выяснила «Российская газета», чаще всего такие автомобили поставляются под заказ.

Один из столичных дилеров уже назвал начальную стоимость машины из ближайшей партии — 2,8 млн рублей. За эти деньги клиент получит Avenger в классическом черном исполнении.

Указанный экземпляр располагает набором систем безопасности: адаптивным круиз-контролем, ассистентом удержания в полосе, системой экстренного торможения, распознаванием дорожных знаков и функцией мониторинга состояния водителя. В салоне предусмотрены подогрев передних сидений, комбинированная тканево-кожаная обивка и автоматически затемняющееся внутреннее зеркало.

Фото: jeep.com

Под капотом Jeep Avenger стоит безальтернативный трехцилиндровый мотор объемом 1,2 литра мощностью 100 л. с. Кроссовер комплектуется передним приводом и автоматической коробкой передач.

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