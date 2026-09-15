Обновленный Mercedes-Benz GLE приедет в РФ в ноябре: что известно о ценах

Продажи обновленного Mercedes-Benz GLE в России стартуют в ноябре 2026 года. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Продажи обновленного Mercedes-Benz GLE на российском рынке начнутся в ноябре 2026 года. Об этом Autonews.ru рассказали представители дилерских сетей.

Машина с трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 381 л. с. обойдется покупателям в сумму от 21 млн до 24 млн рублей. Дизельная модификация с 367-сильным мотором в прайс-листах пока не указана. В одной из компаний заявили о готовности реализовывать «заряженную» AMG-версию с отдачей 603 л. с. Первые реальные автомобили появятся в начале 2027 года.

Mercedes-Benz обновил кроссовер GLE весной 2026 года. Для модели второго поколения это уже второй рестайлинг. Она получила изменения во внешности, а в ее салоне впервые появился комплекс MBUX Superscreen — центральный экран диагональю 14,4 дюйма и два дисплея по 12,3 дюйма, объединённые в единую систему. Кроме того, водителю стал доступен виртуальный ассистент MBUX с элементами искусственного интеллекта и система полуавтономного вождения уровня 2+.

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