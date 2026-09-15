Volga переходит на полный цикл: курс на свою платформу

Производство автомобилей Volga наладили по полному циклу. Фото: пресс-служба бренда

На нижегородской площадке, где ранее располагался завод Volkswagen, началось производство Volga по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой, сообщают «Известия».

Руководитель бренда Volga Татьяна Фадеева назвала старт сварки и окраски кузовов шагом к наращиванию локальной компонентной базы. По ее оценке, это обязательное условие для перехода на собственную платформу и создания новой линейки моделей.

Большинство узлов и деталей перемещают, устанавливают и сваривают роботы, а за ходом производства следит интеллектуальная система управления. В окрасочном цехе кузов последовательно проходит 19 этапов: промывку, фосфатирование и нанесение катафорезного грунта.

К числу локализованных компонентов сегодня относятся российские ветровые стекла, выхлопные системы, аккумуляторы, колесные диски и покрышки, блоки управления, в том числе «ЭРА-ГЛОНАСС», и телематические модули. В окрасочных цехах используют локальные составы для подготовки кузовов, мастики, герметики и лакокрасочные материалы от отечественных производителей.

Планируется, что до конца 2026 года начнется выпуск пластиковых элементов экстерьера, в 2027-м освоят штамповку кузовных деталей, а с 2028 года — двигателей и трансмиссий.

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