Стоимость новых автомобилей в РФ сильно выросла с 2020-го: выкладки эксперта

Стоимость новых автомобилей в России выросла в два раза с 2020 года. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

С 2020 года средневзвешенная стоимость нового автомобиля в России увеличилась примерно в два раза — с 1,68 млн рублей до 3,29 млн рублей в 2025-м. Такими данными в своем Telegram-канале 14 сентября поделился руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По словам аналитика, в первой половине 2025 года цены снижались на фоне избыточных складских запасов, однако в IV квартале последовал резкий скачок. Пиковое значение — 3,54 млн рублей — зафиксировали в ноябре. В 2026 году после непродолжительного снижения к лету рынок снова начал расти: в августе средневзвешенная цена приблизилась к 3,5 млн рублей. Давление на стоимость оказывают ослабление рубля и сентябрьские корректировки прайс-листов производителей, пояснил эксперт.

Согласно оценкам агентства, к концу года средневзвешенная стоимость может дойти до 3,7–3,8 млн рублей.

Самый быстрый рост цен ожидается в сегменте альтернативного импорта, занимающего 15% рынка: к концу года такие автомобили могут подорожать на 20%. Машины китайских брендов от официальных дистрибьюторов прибавят, вероятно, 10–15% при сокращающейся доле ниже 20%.

Наименьшая динамика прогнозируется в сегменте автомобилей российской сборки — рост составит 4–8%. При этом именно этот сегмент продолжает расширяться и уже превышает 60% рынка. В него входят как Lada и китайские марки местной сборки, включая Haval и Jetour, так и новые российские бренды вроде Tenet, Jeland и Evolute.

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